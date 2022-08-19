وزير خارجية ترامب: أجريت مقابلة مع لجنة "تحقيقات الكونجرس" ولم أفكر فى عزل دونالد

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو لشبكة فوكس نيوز، إنه جلس لإجراء مقابلة مع لجنة 6 يناير، لكنه أكد أنه لم يجر أبدًا محادثات جادة مع زملائه أعضاء مجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرون لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه في ظل ما حدث في السادس من يناير العام الماضى خلال أحداث اقتحام الكونجرس.
وأضاف بومبيو: "كانوا يطاردون السحرة. كانت هذه مقابلة بعيدة المدى ومتجولة. تحدثت معهم بالحقيقة. لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل . كانوا يبحثون عن مناقشات التعديل الخامس والعشرين ، مناقشات لم أجريها بجدية أبدًا. أي من نظرائي. كانوا يتطلعون إلى بناء قصة ، تمت كتابة خاتمة لها بالفعل ".
ويسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإقالة الرئيس من منصبه إذا أعلن أنه غير لائق. وشهد مساعدون سابقون لترامب أمام اللجنة بأنه كان هناك نقاش حول الاستناد إليها في ضوء هجوم الكابيتول.
ووصف وزير الخارجية السابق - والمنافس المحتمل في سباق الرئاسة لعام 2024 - بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب في مارالاجو بأنه "مقلق للغاية" لكنه قال إن الأشخاص المحبطين يجب ألا يهددوا أعضاء الوكالة. وقال: "يمكن للمرء بسهولة أن يتولى قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي دون إيذاء هؤلاء الأشخاص الموجودين هناك في محاولة للحفاظ على شوارعنا آمنة وإبقائنا في مأمن من الجريمة في جميع أنحاء البلاد".
وأصبح بومبيو أحد كبار المسؤولين الذين يدلون بشهاداتهم أمام اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وفي نفس السياق، قال نائب الرئيس السابق مايك بنس في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه "سيفكر" في التعاون مع اللجنة خلال حدث في نيو هامبشاير.
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