وزير خارجية ترامب: أجريت مقابلة مع لجنة "تحقيقات الكونجرس" ولم أفكر فى عزل دونالد

كتبت: نهال أبو السعود

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو لشبكة فوكس نيوز، إنه جلس لإجراء مقابلة مع لجنة 6 يناير، ‏لكنه أكد أنه لم يجر أبدًا محادثات جادة مع زملائه أعضاء مجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرون ‏لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب من منصبه في ظل ما حدث في السادس من يناير العام الماضى خلال أحداث ‏اقتحام الكونجرس.‏

وأضاف بومبيو: "كانوا يطاردون السحرة. كانت هذه مقابلة بعيدة المدى ومتجولة. تحدثت معهم بالحقيقة. لا ‏أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل . كانوا يبحثون عن مناقشات التعديل الخامس والعشرين ، مناقشات لم أجريها ‏بجدية أبدًا. أي من نظرائي. كانوا يتطلعون إلى بناء قصة ، تمت كتابة خاتمة لها بالفعل ".‏

ويسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإقالة الرئيس من منصبه ‏إذا أعلن أنه غير لائق. وشهد مساعدون سابقون لترامب أمام اللجنة بأنه كان هناك نقاش حول الاستناد إليها في ‏ضوء هجوم الكابيتول.‏

ووصف وزير الخارجية السابق - والمنافس المحتمل في سباق الرئاسة لعام 2024 - بحث مكتب التحقيقات ‏الفيدرالي في منزل ترامب في مارالاجو بأنه "مقلق للغاية" لكنه قال إن الأشخاص المحبطين يجب ألا يهددوا أعضاء ‏الوكالة. وقال: "يمكن للمرء بسهولة أن يتولى قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي دون إيذاء هؤلاء الأشخاص ‏الموجودين هناك في محاولة للحفاظ على شوارعنا آمنة وإبقائنا في مأمن من الجريمة في جميع أنحاء البلاد".‏

وأصبح بومبيو أحد كبار المسؤولين الذين يدلون بشهاداتهم أمام اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى ‏الكابيتول. ‏

وفي نفس السياق، قال نائب الرئيس السابق مايك بنس في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه "سيفكر" في التعاون مع ‏اللجنة خلال حدث في نيو هامبشاير.‏