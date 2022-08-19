واشنطن: مستعدون للعمل مع روسيا على صياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع روسيا على صياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة لتحل محل معاهدة "ستارت-3" التي سينتهي سريانها في 2026، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه إذا كانت روسيا مستعدة للعمل كدولة نووية مسؤولة، نحن مستعدون للمفاوضات حول الصيغ الجديدة لتحل محل "ستارت-3" التي ينتهي سريانها في السنوات القريبة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترى من الضروري التمسك بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، متابعا: نرى قيمة "ستارت-3"، والآن ازدادت قيمتها مقارنة بما كان في وقت سابق.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على البنود الأساسية للمعاهدة.