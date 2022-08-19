اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:00 ص
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نصائح لاستخدام غسالة الملابس لخفض فاتورتى الكهرباء والمياه

الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:00 ص
نصائح لاستخدام غسالة الملابس لخفض فاتورتى الكهرباء والمياه فاتورة كهرباء
كتبت: رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لتقليل قيمة فاتورتى المياه والكهرباء فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهى كالاتى:

 

1. يمكن تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، حيث أنها تستهلك نفس الطاقة لان ده هيوفر في فواتير المياه والكهرباء.

 

2. استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

 

3. جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

 

4.عند شراء غسالة جديدة، يجب مراعاة شراء تلك التي تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة.

 

5. يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها.


الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

ترشيد استهلاك الكهرباء

ترشيد استهلاك المياه



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