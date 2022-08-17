القومى للحوكمة يشارك بمجموعة العمل القارية لتيسير تطبيق مبادئ الحوكمة الفعالة بأفريقيا

كتبت أسماء أمين

شريفة شريف: نهدف إلى تصميم أدلة استرشادية لمساعدة العاملين فى الأجهزة الحكومية الأفريقية فى تطبيق مبادئ الحوكمة

شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد في اجتماع مجموعه العمل القارية التي دعتها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، للتعاون معها ضمن برنامجها القاري لدعم تطبيق مباديء الحوكمة الفعالة فى أفريقيا.

وخلال الإجتماع، أكدت الدكتورة شريفة شريف ترحيب المعهد بالمشاركة ضمن مجموعة العمل القارية والعمل مع المنظمات الأفريقية البحثية والتدريبية من أجل تصميم أدلة استرشادية لمساعدة العاملين فى الأجهزة الحكومية الأفريقية فى تطبيق الاستراتيجيات المحورية الخاصة بتطبيق مباديء الحوكمة .

وأشارت شريف إلى قيام المعهد القومى للحوكمة باستضافة النسخة الرابعة لبرنامج القيادات النسائية الأفريقية بالقاهرة الشهر القادم ودعت المهتمين من الخبراء بالمشاركة فى البرنامج الذى قام ببناء قدرات أكثر من 300 سيدة أفريقية من القيادات العليا بالمنظمات الأفريقية المختلفة على مدار الثلاث سنوات الماضية، هذا وسيتم تركيز البرنامج هذا العام على التغير المناخى وأجندة العمل المناخى فى أفريقيا كأحد مساهمات المعهد فى بناء القدرات فى هذا المجال الهام على هامش استضافة مصر لمؤتمرالتغير المناخى بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقية التابع للمعهد المكونات الرئيسية للدليل الذى تم اسنادة للمعهد مع توضيح المنهجية المستخدمة فى اعداد الدليل ومبررات الاحتياج لتصميمة بما يناسب بيئة المنظمات الأفريقية واتخاذ العوامل الخارجية المؤثرة على بيئة العمل بالدول الأفريقية فى الاعتبار لاعداد دليل مبسط يساهم بالفعل فى تيسير تطبيق الاستراتيجيات الأقل تطبيقا فى أفريقيا. كذلك قامت رزق بالاشارة للخطوات القادمة لاعداد الدليل والخطة الزمنية المقترحة.

جدير بالذكر أن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة شارك فى لقاء الخبراء الأفارقة بنيروبى- كينيا العام الماضى وقام بتقديم اقتراح إعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية للعاملين بالدول الأفريقية لتيسير التطبيق العملى لمجموعة مباديء الحوكمة الفعالة الأقل تطبيقا وقد لاقى الاقتراح استحسان الخبراء الحاضرين وتم إدراجة ضمن برنامج عمل الآلية لدعم مباديء الحوكمة الفعالة على مستوى القارة.