مصر تقود العالم فى مواجهة «غضب الطبيعة».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مصر تقود العالم فى مواجهة «غضب الطبيعة».. الدولة تستعد لمؤتمر المناخ COP27 بالإنابة عن القارة السمراء.. حزمة مشروعات بتكلفة 211 مليار دولار للتخفيف من آثار التغيرات المناخية و113 مليار دولار لبرامج التكيف استراتيجية وطنية حتى عام 2050.. موقع ومفاوضات دولية وبرنامج يضم 11 يوما نوعيا غير رسمى.. معارض وأزياء وأحداث جانبية بالمنطقة الخضراء.. الدور المصرى يتجاوز الاستضافة الاستثنائية ويمتد لـ3 مسارات أولها السعى لاحتواء الصراع مع الطبيعة.. وتقرير لـ "الشيوخ".. يؤكد: استضافة القاهرة الـ27 دولة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية يأتى تقديرا لريادتها الدولية.

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