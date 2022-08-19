اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 33 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات أرضية بالنيجر

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:00 م
مصرع 33 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات أرضية بالنيجر فيضانات
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى ما لا يقل عن 33 شخصًا مصرعهم في فيضانات وانزلاقات أرضية شهدتها النيجر خلال موسم الأمطار الحالي، فيما تضرر أكثر من 70 ألف شخص منذ شهر يونيو الماضى.

وأفادت إدارة الوقاية المدني في نيامي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات قد تسببت في إصابة المئات ونزوح آلاف آخرين من منازلهم وقراهم علاوة على نفوق 600 رأس من الماشية في ثمانية أقاليم في البلاد، كما دُمرت 24 فصلًا دراسيًا و144 مخزن حبوب وتسببت في إتلاف أطنان من المواد الغذائية.

ووفق وزير إدارة الكوارث النيجرية، لاوان ماجاجى أن البلاد تخسر بالمعدل 63 مليون دولار أمريكي، بسبب الفيضانات ومواسم الجفاف كل عام.

 


فيضانات

النيجر

فيضانات النيجر

الجفاف

كوارث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة