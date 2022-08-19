مصرع 3 شباب وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى 3 مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، علي طريق الشناوي الزعفران، بترعة قرية أبو ومؤنة بمركز الحامول فى كفر الشيخ، ليجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلي المستشفى.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الحامول، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية أبو زمؤنة، علي طريق الشناوي الزعفران، لينتج عن ذلك مصرع 3 شباب، وإصابة شخصين، جري نقلهم جميعًا عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى الحامول المركزي.

استقبلت مشرحة مستشفى الحامول المركزي 3 جثامين للشباب تحت تصرف جهات التحقيق بمركز الحامول سجلت بياناتها كالتالي: أحمد عوض مسعود، 35 عاما، يوسف المعداوي عبد اللطيف، 25 عاما، محمد عبد اللطيف عبد الكريم 30 عاما، وجميعهم من قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول.

وأصيب كل من سالي احمد سامي 30 عاما، تقيم بقرية الكفر الشرقي، مصابة، بجروح سطحية متفرقة بالجسد، كما أصيب أيضًا، طارق محمد حسام الدين 35 عاما، مقيم بقرية الكفر الشيرقي، مصاب بجروح سطحية بالجسد.