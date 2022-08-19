وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الجمعة - أن إدارتي الإطفاء والكهرباء وأفراد الشرطة تفقدوا موقع الحادث، وتوصلوا إلى أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي في الحزام الناقل في المصنع الذي يستخدم في نقل أكياس السكر، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهم شخص يعاني من جروح خطيرة.



ولا يزال التحقيق جاريًا في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إليه وتداعياته.