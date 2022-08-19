اليوم السابع
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مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر بعد اختلال توازنها بالإسكندرية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 01:17 م
مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر بعد اختلال توازنها بالإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهدت منطقة العصافرة قبلي، شرقي الإسكندرية، واقعة سقوط فتاه من الطابق العاشر بعد اختلال وزنها أثناء تواجدها فى شرفة منزلها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وفارقت الحيا على الفور.
 
 
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية يفيد بسقوط فتاة من شرفه منزلها من الطابق العاشر.
 
 
وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان البلاغ رفقة سيارة الإسعاف؛ وبالمعاينة الأولية تبين سقوط الفتاة، 19 عامًا، ووجود جثه وبها كسور وجروح متعددة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمان.
 
 
 

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