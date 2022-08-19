اليوم السابع
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إصابة سيدة سقطت من الطابق الثانى فى منزلها بإحدى قرى كفر الشيخ

الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:31 ص
إصابة سيدة سقطت من الطابق الثانى فى منزلها بإحدى قرى كفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيبت سيدة بإصابات متفرقة، سقوطها من الدور الثاني من منزلها بقرية، لاختلال توازنها، وجرى نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بسقوط سيدة من الطابق الثاني من منزلها بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

 

وتبين من تقرير الطبي إصابة هدى يوسف الشربيني، 30 عامًا، قرية الخادمية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفي.

 


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