إزالة 70 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة "الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، والتى بدأت السبت الماضى، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



من جانبها، نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة أعمال إزالة 70 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1586 متر مربع، ولاية "الموارد المائية والري- السكك الحديدية"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.



وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.



وكان "القاضي"، قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.