مدينة الأقصر تنفذ حالات إزالة فى المهد بالمخالفة للقانون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق حي شرق مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ حالتين إزالة في المهد، بإجمالي مساحة 470 م، الحالة الأولى عبارة عن سور مبني من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة 350 م، والحالة الثانية عبارة عن أعمدة أول علوى بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة 120 م، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، بالإضافة إلى أعضاء المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

وقبل بدء حملات الإزالات ضمن الموجة 20 للتعديات بالأقصر، عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الخميس الماضي، إجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن.

وتم خلال الإجتماع مناقشة الإستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف .



جانب من حملات ازالة التعديات بمدينة الأقصر



رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات ازالة التعديات