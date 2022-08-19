اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:48 م
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الأقصر تزيل 147 حالة تعدى ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات خلال أسبوع.. صور

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:28 م
الأقصر تزيل 147 حالة تعدى ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات خلال أسبوع.. صور إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تنفيذ 147 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة، منذ إنطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك إعتباراً من السبت الماضي 13 أغسطس الجاري.

وأضاف محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، أن المحافظة عقدت عدد من الاجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية  للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، لافتاً إلي أنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكداً وجود تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات .

فيما قال أحمد الطيب مدير إدارة الأملاك بمحافظة الأقصر، أن التعديات التي تمت إزالتها خلال أقل من أسبوع بلغت 75 حالة مباني و12 حالة تعديات زراعية بإجمالي 87 حالة تعدي علي أملاك دولة، تتبع جهات حماية النيل والري والأوقاف والآثار والوحدات المحلية في مدن إسنا والقرنة وأرمنت والطود والبياضية والأقصر، كما تمت إزالة تعديات لعدد 42 حالة بناء بدون ترخيص و18 حالة بناء مخالف على أراضي زراعية بإجمالي أعمال إزالة للتعديات بلغت 147 حالة خلال أقل من أسبوع.

وأشار مدير إدارة الأملاك بمحافظة الأقصر، إلي أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الأقصر تواصلت حملات إزالة التعديات أعمالها يومياً منذ بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ 20 في 13 أغسطس، وحتى نهاية المرحلة الأولي من الموجة في 1 سبتمبر المقبل.

إزالة 147 حالات تعدي ضمن الموجة 20 بالأقصر
إزالة 147 حالات تعدي ضمن الموجة 20 بالأقصر

 

الأقصر تنجح في إزالة 147 حالات تعدي
الأقصر تنجح في إزالة 147 حالات تعدي

 

جانب من إزالة 147 حالات تعدي ضمن الموجة 20 بالأقصر
جانب من إزالة 147 حالات تعدي ضمن الموجة 20 بالأقصر

 

حملات الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
حملات الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

 

 


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