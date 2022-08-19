محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة المصابين فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى

المنيا ـ حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث تصادم اتوبيس، قادم من محافظة الأقصر باتجاه القاهرة، بسيارة نقل ثقيل، بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، بنطاق محافظة المنيا، حيث أسفر الحادث عن وفاة 6 مواطنين، واصابة 22 آخرين، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام، ومستشفى سمالوط النموذجى، وتم خروج 19 حالة عقب تحسن حالتهم الصحية وجاري تقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة لثلاثة آخرين.



من جانبه زار نائب المحافظ، المصابين بمستشفى سمالوط النموذجي، ومستشفي المنيا العام بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث اطمئن نائب المحافظ على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.



ونقل نائب محافظ المنيا، خالص تعازي المحافظ لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمني الشفاء العاجل لجميع المصابين.





الجولة (1)



الجولة (2)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



متابعة المصابين (1)



متابعة المصابين (2)



