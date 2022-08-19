محافظ الإسماعيلية وسفراء 7 دول يتفقدون معرض مهرجان المانجو

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وسفراء 7 دول هم نيوزلندا وإندونيسيا والفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش والسعودية ونيجيريا وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر معرض مهرجان الإسماعيلية المقام بنادى الجولف التابع لهيئة قناة السويس، والذى يستمر لمدة يومين اليوم الجمعة وغدا السبت.

وخلال الجولة التفقدية استمع المحافظ ومرافقيه إلى شرح من جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة عن أنواع المانجو وأسعارها.

وأعطى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية إشارة بدء المهرجان، حيث بدأ الافتتاح بالسلام الوطنى ثم فقرة غنائية للفنان الإسمعالاوى حسن بلبل وغنى للمانجو ومراكز الإسماعيلية وتفاعل معه كل الحضور ثم تم عرض للشباب بالبتيناج والتزحلق يحملون علم مصر وشعار مهرجان الإسماعيلية ثم عرض بموتوسيكلات الرايس.

وانطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان وديفليه المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة القديم، بشارع محمد على حتى الوصول إلى منطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6.

وأقيم معرض لبيع المانجو الإسماعيلاوى ويستمر لمدة يومين ويقوم المعرض ببيع المانجو بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من المانجو الذي تشتهر به محافظة الإسماعيلية .

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أكد أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيا باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الاسماعيلية والذي يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المزرعه بالمحافظة حيث تستحوذ محافظة الإسماعيلية علي ثلث المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية.



السفراء-والمحافظون-فى-معرض-المانجو



المانجو-(2)



المانجو-الاسماعيلاوى



المانجو-بالاسماعيلية



المانجو



المعرض



انواع-المانجو



تفقد-المعرض



جانب-من-المانجو



جانب-من-معرض-المانجو



مانجو-الاسماعيلية



محافظا-الإسماعيلية-والوادى-الجديد-وسفراء-7-دول-يتفقدون-معرض-مهرجان-المانجو



معرض-المانجو-الاسماعيلى