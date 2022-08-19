متى يصبح مريض الذهان خطرا على المجتمع؟

كتب - حسام الشقويرى

يمكن للذهان أن يجعل الناس خطرين على أنفسهم أو من حولهم، على سبيل المثال قد يقاوم الشخص الذى يعتقد أن مقدم الرعاية الخاص به يسرق منه أو يحاول إيذائه ويصبح عنيفًا، حسبما نشر موقع mayoclinic.

ويمكن لأى شخص بعيد عن الواقع أن يشكل خطراً على نفسه، على سبيل المثال الشخص الذى يعتقد أن نحلًا قاتلًا أو دبًا يطاردهم قد يقفز من النافذة أو يتسلق فوق درابزين الشرفة للهروب، وأحد أهم أسباب علاج الذهان هو أن الأشخاص المصابين بالذهان يمكن أن تظهر عليهم أعراض أكثر حدة.

والذهان يجعل الناس أكثر غضبًا وأكثر عدوانية، وقد تقول أو تفعل أشياء خارجة عن طبيعتك، مثل الصراخ على شريكك أو طفلك دون سبب، على الرغم من أنك لا تقصد ما تقوله، إلا أن كلماتك يمكن أن يكون لها تأثير ضار دائم على علاقتك.

ويمكن أن يكون الليل وقتًا مخيفًا لشخص مصاب بالذهان، ومن السهل أن نخطئ فى الظلال على الحائط أو الأصوات بالخارج على أنها وحوش أو شخص يحاول اقتحام منزله.

والذهان هو مجرد نوع من الخرف الذى يمكن أن يتعارض مع النوم، وقد يخلط الأشخاص القادرون على النوم بين أحلامهم والواقع.

واكتشف العلماء بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة دبلن بأيرلندا أن اختبار مستويات بعض البروتينات في عينات الدم يمكن أن يتنبأ بما إذا كان الشخص المعرض لخطر الإصابة بالذهان من المحتمل أن يصاب باضطراب ذهاني بعد سنوات، حيث يمكن أن يساعد اختبار دم جديد الأطباء في مراقبة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة باضطرابات نفسية.