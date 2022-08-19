اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 04:40 ص
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كيف نجحت وزارة التموين فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع؟

الجمعة، 19 أغسطس 2022 04:00 ص
كيف نجحت وزارة التموين فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع؟ وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية  طوال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود مخزون من كافة السلع طوال والوقت.

 

وتبدأ الوزارة  في صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأسر الأولى بالرعاية، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، كما أن لدى الوزارة لديها مخزون استراتيجي من كافة السلع يتجاوز 6 أشهر. 

 

وسيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو ارز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، وأن من حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة، وهى مسلى نباتى ( سمنة) ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة. 

 

وتتضمن منظومة الصرف، عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، وأن من حق المواطن في صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التموينى. 


التموين

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اليوم السابع بلس



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