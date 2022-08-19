كيفية منع تساقط الشعر بعد الولادة والحمل؟

كتبت إيناس البنا

يفقد الشخص العادى نحو 100 شعرة يوميًا ويعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا، ومع ذلك لا يتم فقدان 100 خصلة شعر دفعة واحدة، يحدث هذا مرات عديدة على مدار اليوم ولا يلاحظه معظم الناس على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك عندما تكون المرأة حاملًا، فإن هرمونات الحمل تمنع تساقط الشعر، وهذا يعنى أن هرمونات الحمل لا تترك شعر المرأة الحامل كثيفًا فحسب، بل أيضًا ناعمًا وحريريًا.

لكن مثلما ينتهي كل شيء جيد، بمجرد أن تعود الهرمونات إلى طبيعتها، وينخفض ​​أيضًا نمو الشعر الزائد أثناء فترة الحمل، قد يكون هذا التساقط المفاجئ للشعر مقلقًا، ومع ذلك فمن الطبيعي تمامًا أن يتساقط الشعر بعد الولادة.

ما مدة تساقط الشعر بعد الولادة؟

وفقا لموقع healthsite من المهم أن نفهم أنه من الطبيعي تمامًا أن يتساقط الشعر بعد الولادة، في حالة الرضاعة الطبيعية، قد لا يتساقط بعض الشعر الزائد حتى مرحلة الفطام أو تبدأين في تناول مكمل غذائي أو طعام صلب.

نصائح للتعامل مع تساقط الشعر بعد الولادة

إذا كان شعرك يتساقط بعد الولادة، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك دمجها لتحسينه:

1. تناول العناصر الغذائية الصحيحة

المفتاح للحفاظ على صحة شعرك هو تناول الطعام بشكل جيد والاستمرار في تناول مكملات فيتامين ما قبل الولادة، تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وغنيًا بالفيتامينات والمعادن، زيادة تناول الفواكه والخضروات الموسمية مع ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

2. تمشيط الشعر بلطف

من الطبيعي أن تمشط شعرك بتهور عندما تفقد المئات من خصلات الشعر، ومع ذلك، لاحظي أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر لطفًا لمنع أي تساقط زائد للشعر بعد الحمل، فالشامبو فقط عند الضرورة، واستخدمي بلسما جيدا ومشطا واسعا الأسنان لإزالة العقد بسهولة.

3. اختيار الأربطة المناسبة

تميل الأربطة المرنة إلى جعل الشعر هشًا ما يؤدي إلى تكسر الشعر بسهولة أكبر، ومن ثم يقترح استخدام المشابك أو المشابك لوضع الشعر بدلاً من الأربطة المرنة، بالإضافة إلى ذلك ، حاولي عدم شد الشعر إلى شكل ذيل الحصان الضيق والعالي.

4. اخفضى الحرارة

يؤدي التعرض للحرارة المرتفعة إلى تغيير شكل خيوط الكيراتين في الشعر، ومن ثم تجنب استخدام مجففات الشعر والمكواة المسطحة بقدر ما تستطيع، علاوة على ذلك قم بتأجيل أى جلسات تسليط الضوء، والتمويج، وجلسات الفرد حتى يتوقف تساقط الشعر تمامًا وبشكل واضح.

5. تحدث إلى طبيبك حال تساقط الشعر المفرط

كالمعتاد، تساقط الشعر بعد الولادة، من المهم أيضًا أن تعرفين متى تحتاجين إلى زيارة الطبيب، وعندما يكون تساقط الشعر مصحوبًا بأعراض أخرى، فقد يكون علامة أو عرضًا من أعراض التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة، لذلك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر باستمرار قم بزيارة طبيبك.