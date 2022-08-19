ضبط 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (المسئول عن مخزن مستلزمات طبية ومعامل - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (10500 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر).

بمواجهته إعترف أمام رجال المباحث بإشراف اللواءين محمد عبد الله مدير المباحث، وعلاء بشندي رئيس مباحث المديرية بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.