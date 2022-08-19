ضبط المتهم بمحاولة سرقة شخص بالإكراه فى المنيا

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع على إحدى الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى.. متضمناً قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة آخر بالإكراه وبحوزته سلاح أبيض بالمنيا.

بالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو، حيث تبين أنه بتاريخ 14 الجارى أثناء سير (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى) إستوقفه (آخر – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته سلاح أبيض محاولاً سرقته إلا أنه تمكن من الفرار ، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة لعدم إكتمال واقعة السرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.