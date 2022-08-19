صدور قرار بتكليف عاطف حسين قائما بأعمال رئيس جامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتكليف الدكتور عاطف محمد حسين خليفة، لتسيير أعمال جامعة الزقازيق اعتبارا من 20 / 8 / 2022 لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيساً للجامعة.

وتتقدم أسرة جامعة الزقازيق بأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد والتقدم والرقي لجامعتنا الحبيبة.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور عاطف حسين ونواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بخالص الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور عثمان شعلان خلال فترة رئاسته للجامعة، بما شهدته الجامعة العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كل المجالات؛ مع أطيب التمنيات والدعوات الصادقة لسيادته بدوام التوفيق والسداد.



القرار