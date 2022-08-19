تنسيق الجامعات 2022.. نصائح وتحذيرات من مكتب التنسيق لطلاب المرحلة الثانية

كتب محمد صبحى

قدم السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق عدد من النصائح إلى طلاب الثانوية ومنها ضرورة ترتيب الرغبات قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني ، وذلك حتى يستطيع الالتحاق فى الكلية التى يرغب فيها وتتناسب مع قدراته والمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة، مشددا على ضرورة عدم منح الطالب الرقم السرى لأى شخص حتى لا يقوم بتعديل الرغبات دون علم الطالب.

وشدد المشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على طلاب الثانوية العامة فى تنسيق المرحلة الثانية بضرورة عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والتسجيل عبر موقع التنسيق الالكترونى ومراجعة موقع المجلس الأعلى للجامعات وكذلك وزارة التعليم العالي حتى لا يقع الطلاب فريسة لتلك الكيانات.

وانطلقت اليوم الخميس المرحلة الثانية للتنسيق بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، وتستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس، وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.