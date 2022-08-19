صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ1795 مواطنا بقرية أسطال ضمن حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريم"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوط، خلال يومي 17 و18 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1795 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء 291 حالة جراحة و486 حالة اطفال و198 باطنة و115 نساء و70 اسنان و139 أنف واذن و331 جلدية و54 تنظيم أسرة، و111 قلب، الى جانب انه تم عمل 156 تحاليل مختلفة، وعمل 41 حالة موجات صوتية، وعمل 2 حالة اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 102 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 18 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 118 متردد، وتم استخدام 7 عيادات متنقلة.
صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1795 مواطنا
تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمواطنى المنيا
صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1795 مواطنا (3)
تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمواطنى المنيا
صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1795 مواطنا (5)
الكشف على المواطنين ضمن حياة كريمة
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