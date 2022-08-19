صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ1795 مواطنا بقرية أسطال ضمن حياة كريمة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريم"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوط، خلال يومي 17 و18 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1795 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.