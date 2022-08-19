شواطئ رأس البر تستقبل روادها فى العطلة الأسبوعية.. صور

دمياط معتز الشربيني

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، إقبالا كبيرا من المصطافين ورواد المدينة في العطلة الأسبوعية اليوم الجمعة، حيث توافد علي المصيف أعداد كبيرة من محبي ورواد المصيف وخاصة رواد اليوم الواحد الذين فضلوا قضاء اليوم علي شاطيء البلاج في السباحة والألعاب.

يأتي ذلك وسط استعدادات الوحدة المحلية برأس البر حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 3 أبراج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ يعمل عليهم 130 منقذا، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

من ناحية أخري ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا حضره رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وممثلى عدد من الجهات المعنية، بحثت خلاله مخطط تطوير مدخل مدينة رأس البر.

وناقشت محافظ دمياط خلال الاجتماع محاور التطوير التى ستتضمن دراسة المنطقة مرورياً وذلك فى أوقات الذروة التى تشهد كثافة مرورية عالية واوقات مختلفة للوصول إلى رؤية محددة لإعادة تخطيط المنطقة بما يحقق السيولة المرورية وتسهيل حركة الوصول إلى منطقة الجربى والمناطق السكنية وصولا إلى المدينة .

كما بحثت "المحافظ" آليات تنسيق المحور والموقع بالكامل ضمن المخطط، مؤكدة تحقيق الربط مع خطة تطوير منطقة الجربى لتحقيق التكامل فى التصور الخاص بالمشروعين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن استثناء مدينة رأس البر من قرارات تشغيل المحال التجارية والمطاعم والكافيتريات للفتح والغلق طبقا للمواعيد الصيفية، وذلك نظرًا لطبيعتها السياحية وكونها مقصد للزائرين من مختلف المحافظات خلال موسم الصيف.

وعلى صعيد آخر، أكدت محافظ دمياط، الالتزام بتطبيق قرار وزارة التنمية المحلية الخاص بمواعيد تشغيل المحال العامة بمراكز ومدن المحافظة، موجهة تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لذلك.



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