اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:27 م
أكرم القصاص
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شركة الطاقة النووية الأوكرانية: روسيا تستعد لفصل "زابوريجيا" عن نظام الطاقة بكييف

الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:13 م
شركة الطاقة النووية الأوكرانية: روسيا تستعد لفصل "زابوريجيا" عن نظام الطاقة بكييف الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم" أن الروس يستعدون لإيقاف عمل محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية وفصلها عن نظام الطاقة فى أوكرانيا.

وأضافت الشركة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرنيفورم" الأوكرانية الجمعة، "لدينا معلومات تفيد بأن القوات الروسية تخطط في المستقبل القريب لوقف تشغيل وحدات الطاقة وفصلها عن خطوط الكهرباء التي تزود الكهرباء لنظام الطاقة الأوكراني.. وحاليًا، يبحث الجيش الروسي عن موردي الوقود لمولدات الديزل التي يجب تشغيلها بعد توقف وحدات الطاقة وسط عدم توفر الطاقة الخارجية لأنظمة التبريد بالوقود النووي".

وتزعم التقارير الأوكرانية أنه مساء أمس، وصل طاقم فيلم دعائي إلى إنيرهودار، المدينة الفضائية التابعة لمحطة الطاقة النووية وعقد أعضاؤها اجتماعا مع عملاء الاستخبارات الروسية.. وفي الساعات الأولى من اليوم، أطلق الروس النار في اتجاه مركز التدريب بالمحطة
ودعت شركة الطاقة النووية الأوكرانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء احتلال محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الجيش الروسي استولى على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في ليلة 4 مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين، تمركز أفراد عسكريون ومعدات ثقيلة في مقر المحطة.. وفي أوائل أغسطس الجاري، قام الروس بقصف أراضي المحطة عدة مرات وتم زرع ألغام في أرض المحطة، بحسب "يوكرينفورم".

ودعا الاتحاد الأوروبي و 42 دولة، روسيا إلى سحب قواتها على الفور من محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومن كامل أراضي أوكرانيا.

 

 


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