زى النهارده.. حجز إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، يوم 19 أغسطس 2018، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى أصبحت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بطرة، تحجز إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، للحكم.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.