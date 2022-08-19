روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا فى استخدام اليوان الصينى بالمدفوعات الدولية

موسكو (أ ش أ)

احتلت روسيا فى يوليو الماضى المرتبة الثالثة بين الدول والمناطق، التى تستخدم اليوان الصينى فى المدفوعات الدولية، وذلك فقا لتقرير صحيفة "فوربس" الأمريكية نقلا عن بيانات "سويفت" (SWIFT).

وقالت "فوربس"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة:" إن روسيا زادت في الأشهر الثلاثة الماضية حصتها في سوق اليوان العالمية بمقدار 6.3 مرة".



ووفقا لبيانات "سويفت" للتعاملات المالية فقد استحوذت روسيا على 3.9% من معاملات اليوان في يوليو الماضي مقابل 1.42% في يونيو السابق، فيما أظهرت المملكة المتحدة معدلات أعلى عند 6.35%.



ولا تزال هونج كونج تتصدر القائمة، إذ بلغت حصتها في معاملات اليوان في يوليو الماضي 70.93% مقابل 73.82% تم تسجيلها في يونيو 2022. وبعد روسيا في تصنيف مؤسسة "سويفت" تأتي سنغافورة بــ 3.77%، تليها الولايات المتحدة بــ 2.98%.