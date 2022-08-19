رئيسة وزراء فنلندا تخضع لفحص المخدرات بعد فضيحة "حفلة الرقص"

كتب: إيهاب محمد

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الجمعة، إنها أجرت اختبارًا للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر احتفالها مع أصدقائها، وتعهدت رئيس وزراء فنلندا بأنها لم تستخدم أبدًا مخدرات غير مشروعة، وفقا لموقع ndtv.



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وقالت سانا مارين، في مؤتمر صحفي "لم أتعاط المخدرات قط في حياتي"، وفي الفيديو، شوهدت رئيس وزراء فنلندا وهى ترقص مع مجموعة من الأشخاص في شقة خاصة على ما يبدو، تم تحميل الفيديو في البداية على Instagram Stories وبعد ذلك تم تسريبه وانتشاره على نطاق واسع.

وفقًا لأحد التقارير، تم رصد العديد من الشخصيات الفنلندية المعروفة في الحفلة، ومن بين هؤلاء عضو البرلمان إلماري نورمينين من حزب مارين الاجتماعي الديمقراطي، ومغنية شهيرة، ومؤثرة ، ويوتيوب ، ومقدمة إذاعية وتلفزيونية، من بين آخرين، كما انتشر فيديو رئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي ، أثار ردود فعل متباينة من المستخدمين.



رئيسة وزراء فنلندا

وسانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهى سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهى عضوة فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى الفنلندى SDP، وكانت عضوا فى البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها فى سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب فى التاريخ الفنلندي.

وفى السياق ذاته، طالب زعيم الحزب الفنلندى اليمينى المتطرف وعضو برلماني، بإجراء اختبار مخدرات لرئيسة الوزراء، ونشر النتائج على الملأ، وذلك بعد نشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترقص بشكل هيستيري، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الكلمة الفنلندية العامية "jauhojengi" والتى تعنى "عصابة البارود" هى إشارة واضحة إلى الكوكايين، ويمكن سماعها فى مقطع الفيديو.

من جانبه، قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين، أنتى ليندتمان ، يوم الخميس، إن لديهم ثقة كاملة فى رئيسة الوزراء ، ولا شك فى ذلك، وقال ليندمان: إذا كنت ترقص مع الأصدقاء فى حدث خاص، لا أستطيع أن أرى أن هناك مشكلة كبيرة.