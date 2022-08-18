معارضو رئيسة وزراء فنلندا يطالبونها بإجراء اختبار مخدرات بسبب حفلة رقص

كتبت: هناء أبو العز

طالب زعيم الحزب الفنلندي اليميني المتطرف وعضو برلماني، بإجراء اختبار مخدرات لرئيسة الوزراء، ونشر النتائج على الملأ، وذلك بعد نشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعى ، وهى ترقص بشكل هيستيري، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الكلمة الفنلندية العامية "jauhojengi" والتي تعني "عصابة البارود" هي إشارة واضحة إلى الكوكايين ، ويمكن سماعها في مقطع الفيديو.

من جانبه قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين، أنتي ليندتمان ، يوم الخميس، إن لديهم ثقة كاملة في رئيسة الوزراء ، ولا شك في ذلك.

وقال ليندمان: إذا كنت ترقص مع الأصدقاء في حدث خاص ، لا أستطيع أن أرى أن هناك مشكلة كبيرة.

و تعرضت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، لانتقادات بسبب فيديو لحفلة خاصة ظهرت وهى ترقص فيها، الأمر الذى جعلها ترد في وسائل الإعلام قائلة: لدى حياتى العائلية، ولدى وظيفة، ووقت الفراغ أقضيه مع الأصدقاء، مثل عدد من الأشخاص فى سنى.

وعلقت مارين، عن تكهنات بشأن تعاطي المخدرات في الحفلة الخاصة: لم أكن أتعاطى المخدرات، ولم أتعاطى شيئا سوى الكحول، لقد رقصت، وغنيت، واستمتعت بوقتي، وفعلت أشياء قانونية تماما، كما أنني لم أر الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات.

وسانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، وهي سياسية فنلندية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ عام 2019، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي SDP، وكانت عضوا في البرلمان منذ عام 2015، وتولت منصبها في سن 34 عاما، لتصبح أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في التاريخ الفنلندي.