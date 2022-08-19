دمياط تحقق المركز الأول فى مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، تصدرها المركز الأول بين محافظات الجمهورية بإنجاز مبادرة دعم صحة المرأة طبقا لنسب تحقيق المستهدف الشهري للزيارة الدورية.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم تقديم خدمات المبادرة المشار إليها لإجمالي عدد 27422 منتفعة من الفتيات والسيدات فوق 18 عاما، بينهم 8126 منتفعة بزيارة أولى و 19296 منتفعة بزيارة دورية، وذلك بواسطة فريق طبي مدرب ويتم إحالة الحالات المكتشفة منها للمستشفيات وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وناشد وكيل صحة دمياط، جميع الفتيات والسيدات فوق 18 عاما التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة للحصول على خدمات المبادرة من تثقيف صحي وتوعية بالفحص الذاتي للثدي وكذلك فحوصات ضغط الدم والسكر بالدم والوزن والطول وفحص الثدى.