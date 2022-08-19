حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بمنطقة الوليدية بحى شرق فى أسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار ومواصلة شن حملات النظافة وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بمراكز وأحياء المحافظة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء لإزالة ورفع هذه التعديات من حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام خاصة التى تؤثر على حركة المرور والسيارات فضلا عن تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات التى يسببها الباعة الجائلين للحفاظ على الشوارع نظيفة لتظهر بالمظهر الحضارى اللائق ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على تجمعات القمامة لافتاً إلى العمل على النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

كان محافظ أسيوط قد كلف العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة وتقييم أعمال وجهود حملات النظافة والتطوير ورفع الإشغالات بمراكز وأحياء المحافظة لتحسين حالة الشوارع وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين في الإنتقالات الداخلية فضلاً عن رفع كافة الاشغالات وتسهيل الحركة المرورية وتنفيذ أعمال تجميل وتشجير الشوارع والميادين.

حيث تابع السكرتير العام المساعد للمحافظة الحملة التي شنتها الوحدة المحلية لحي شرق بناءًا على توجيهات المحافظ لنظافة الشوارع ورفع وإزالة الاشغالات لتحقيق الانضباط بمشاركة محمود ياسين رئيس حي شرق ومروان ابراهيم نائب رئيس الحي ومسئولي المتابعة الميداينة بالمحافظة حيث استهدفت الحملة منطقة الوليدية والساحة الشعبية وذلك لإزالة التعديات والإشغالات على حرم الطريق والشوارع والميادين لتخفيف الزحام المروري وتسيير الحركة المرورية وحق المواطنين في المرور الأمن بالشوارع كما تم رفع كافة المخلفات والقمامة التي تسبب فيها الباعة الجائلين بواسطة معدات الحملة الميكانيكة للحي من جليدرات ولوادر وقلابات لرفع المخلفات وأعمال التمهيد والتسوية للطرق ورفع كفاءة الشوارع والقضاء على كافة تجمعات القمامة وخلق بيئة نظيفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.