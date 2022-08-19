حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية بالإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنه من الجهات المختصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بانتحال صفة "طبيب بشرى" وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى و2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.