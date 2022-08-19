جامعة الزقازيق تضع حجر أساس كلية الآثار بمدينة صان الحجر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وضع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق حجر الأساس لكلية الآثار بمدينة صان الحجر فرع جامعة الزقازيق، يرافقه الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوى، الدكتور عاطف الصياد أمين عام الجامعة السابق، والمهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القلا عميد كلية الآثار، دكتور ماهر سمير المدرس بكلية الآثار، وبحضور اللواء عبد الله لاشين والمحاسب علاء عبد النبى والمحاسب السيد رحمو والمحاسب خالد عبد العظيم عبد المولى أعضاء مجلس النواب وعدد القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقد تم وضع حجر الأساس في قطعة أرض جديدة لبناء كلية الآثار عليها وهي أرض مساحتها ثلاثة أفدنة بالشوارع والمنافع تبرع من المواطن القبطان إبراهيم إسماعيل الباز.

وقد تم قبول التبرع في عام 2019 م وبالتنسيق مع المحافظة لإستخراج التصاريح اللازمة وموافقة الجهات المعنية، ومن المنتظر أن تبدأ أعمال البناء خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن كلية الآثار بمدينة صان الحجر قامت بتخريج أول دفعة هذا العام الجامعي في مبنى الكلية الحالي الواقع بمدينة صان الحجر .



رئيس الجامعة



وسط الأهالى



اثناء وضع حجر الأساس