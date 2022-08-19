تفريغ 1315 سيارة وشحن 3050 طن صودا وتداول 19 سفينة بمينائى شرق وغرب بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة SOO SHIN وعلى متنها 1315 سيارة من ماركات مختلفة، والتى يبلغ طولها 175 متر بغاطس 7.4 متر، حيث غادرت الميناء فور الإنتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة.

وتعد هذه السفينة الرابعة عشر من نوعها خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن الرورو، نحو 20461 سيارة، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

على جانب آخر، كشف المكتب الإعلامي في بيانه عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة AQASIA لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء .

وأضاف البيان أن مينائي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول عدد ٢ سفينة أخرى، كما استقبل الميناء سفينتي بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين آخرتين.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ والشحن على الأرصفة .