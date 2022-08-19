"تعليم الإسكندرية": 10561 طالبا تقدموا لامتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية،استعدادات المديرية لامتحان الدور الثاني للثانوية العامة التى تبدأ غدا السبت وتستمر حتى 30 أغسطس الجارى.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"إجمالي عدد الطلبة 10561 طالب وطالبة،موزعين علي 13 لجنة بمحافظة الاسكندرية،وأوضحت أن عدد الطلاب الدور الثاني لشعبة الأدبي 4906 ،عدد الطلاب شعبة علمي رياضة 1785 ،عدد طلاب شعبة علمي علوم 3870 من يحق لهم دخول الدور الثاني ،مع تجهيز 17 استراحة للمراقبين .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على أنه لن يسمح بدخول الامتحان لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط في امتحان الدور الثانى، أما من رسب فى أكثر من مادتين سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل ويؤدي امتحانات العام الدراسى المقبل فى المواد التى رسب فيها فقط ويحصل على الدرجة الفعلية للمادة وليست درجة النجاح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد، بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الامتحانات سوف تسير وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، موضحة أن الامتحانات تبدأ 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.