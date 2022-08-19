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تعرف على حركة الطيران اليوم بمطار الغردقة الدولى

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:42 ص
تعرف على حركة الطيران اليوم بمطار الغردقة الدولى مطار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولى على مدار ساعات اليوم، الجمعة، 81 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية، وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 2000 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية  .

وتبين من جدول رحلات اليوم أن من المقرر وصول اليوم 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من المانيا، 4 من مطارات إيطاليا، وأخرى من هولندا ضمن 122 رحلة دولية أوروبية تستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتي اليوم الجمعة.


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