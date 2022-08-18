يستقبل 14 ألف سائح.. تعرف على حركة الطيران بمطار الغردقة الدولى اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولى على مدار ساعات اليوم، الخميس، 90 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.
وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية، وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصولا.
من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 2500 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية.
وتبين من جدول رحلات أمس، وصول 6 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتي، ورحلة من إيطاليا، وأخرى من هولندا ضمن 122 رحلة دولية أوروبية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتي غد الجمعة.
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