تعرف على أسباب متلازمة داون عند الأطفال

كتب حسام الشقويرى

تحتوى كل خلية فى جسمك على 23 زوجًا من الكروموسومات بالنسبة لمعظم الناس، ويأتى كروموسوم واحد فى كل زوج من والدتك والآخر من والدك، لكن مع متلازمة داون يحدث خطأ ما وتحصل على نسخة إضافية من الكروموسوم 21، وهذا يعني أن لديك ثلاث نسخ بدلاً من نسختين، ما يؤدى إلى ظهور أعراض متلازمة داون، الأطباء ليسوا متأكدين من سبب حدوث ذلك، ولا يوجد ارتباط بأى شىء فى البيئة أو أى شىء فعله أو لم يفعله الوالدان ، حسبما نشر موقع webmd.

فى حين أن الأطباء لا يعرفون سبب ذلك، إلا أنهم يعرفون أن النساء فى سن 35 عامًا أو أكبر لديهن فرصة أكبر فى إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون، إذا كان لديك بالفعل طفل مصاب بمتلازمة داون، فمن المرجح أن يكون لديك طفل آخر مصاب به أيضًا.

إنه ليس شائعًا لكن من الممكن أن تنتقل متلازمة داون من الأبوين إلى الطفل، وفى بعض الأحيان يكون لدى أحد الوالدين ما يسميه الخبراء الجينات "المنقولة"، وهذا يعني أن بعض جيناتهم ليست في مكانها الطبيعي، ربما على كروموسوم مختلف عن المكان الذي يوجدون فيه عادة.

الوالد ليس لديه متلازمة داون لأن لديهم العدد الصحيح من الجينات، لكن طفلهم قد يكون مصابًا بما يسمى "متلازمة داون الانتقالية". لا يصاب كل من يعاني من متلازمة داون بالانتقال من والديهم - فقد يحدث أيضًا عن طريق الصدفة.

أنواع متلازمة داون

هناك ثلاثة أنواع من متلازمة داون:

تثلث الصبغي 21

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد، حيث تحتوي كل خلية في الجسم على ثلاث نسخ من الكروموسوم 21 بدلاً من نسختين.

متلازمة داون إزفاء

في هذا النوع، تحتوي كل خلية على جزء من كروموسوم إضافي 21 ، أو جزء إضافي تمامًا. لكنه مرتبط بصبغي آخر بدلاً من أن يكون بمفرده.

متلازمة موزاييك داون

هذا هو النوع الأكثر ندرة، حيث تحتوي بعض الخلايا فقط على كروموسوم 21 إضافي.

تشخيص متلازمة داون