هل جينات كروموسومات "x" لها علاقة بالعقم عند الرجال؟.. دراسة توضح

فاطمة ياسر

حددت دراسة نشرت في جريدة " ميديكال إكسبريس " عن وجود أكثر من 50 جينا على الكروموسوم X قد يتسبب في التعرض لضعف إنتاج الحيوانات المنوية مما يترتب عليه الإصابة لعقم الرجال

ووفقا لدراسة بحثية نُشرت في مجلة The American Journal of Human Genetics، والتي ترتب عليها كشف فريق من الباحثين، عن كيفية إجراء التسلسل الجيني على جينات المرضى الذكور الذين يعانون من العقم، وقارنوها بتسلسلات من رجال لا يعانون من العقم لتحديد الاختلافات.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الكروموسومات" X" تلعب دورا في لياقة الذكور، وقع تجاهل دورها في تكوين الحيوانات المنوية إلى حد كبير، ووقع تحديد ثلاثة كروموسومات X فقط على أنها يمكن أن تشارك في مشاكل إنتاج الحيوانات المنوية، ولكن في هذه الدراسة الحديثة، ألقى الباحثون نظرة فاحصة على الكروموسومات X في المرضى الذكور الذين يعانون من نوعين من العقم عند الذكور، وكشفت فقد النطاف وcryptozoospermia. وتشمل الحالة الأولى المرضى الذين يعانون من مشاكل في حركة الحيوانات المنوية، والثانية، تشمل المرضى الذين ينتجون القليل من الحيوانات المنوية أو لا ينتجونها إطلاقا.

وقامت الدراسة على إجراء تسلسل كروموسوم X من عينات جُمعت من 2350 مريضا من الذكور، الذين يعانون إما من فقد النطاف أو cryptozoospermia، ولا يمكن عزوها إلى مصادر غير وراثية، ثم قارن الباحثون نتائج التسلسل مع الكروموسومات" X"، في الذكور الذين لا يعانون من أي مشاكل في الخصوبة.

وبذلك، تمكنوا من تحديد 21 جينا يمكن ربطها بمشاكل العقم عند الذكور و34 جينا آخر وصفت بأنها تحتوي على ارتباطات أكثر تواضعا.