وأضاف بوتين - خلال لقائه نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في مدينة سوتشي الروسية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "تعمل وزاراتنا وهيئاتنا واللجنة الحكومية المشتركة بشكل نشيط، وتستعد وزارات الخارجية والدفاع في البلدين لإجراء فعاليات مختلفة، بما في ذلك المناورات المشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعى".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق أن روسيا وكازاخستان ماضيتان في العمل على مشروع استحداث مجمع جديد لإطلاق الصواريخ في قاعدة "بايكونور" الفضائية.