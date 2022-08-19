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انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان غدا بمادتى اللغة العربية والدين

الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:30 ص
انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان غدا بمادتى اللغة العربية والدين طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى قرابة 158 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه ستنطلق امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء، والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 28 أغسطس الديناميكا، والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة. 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد امتحانات الثانوية العامة دور ثان

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

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