انتشال جثة فتاة سقطت فى البحر اليوسفى بالمنيا أثناء "غسيل الأوانى"

المنيا - حسن عبد الغفار

انتشل أهالي قرية السواهجة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، جثة فتاة غرقت بالمجري المائي بالبحراليوسفي عقب سقوطها أثناء غسيل الأواني المنزلية لاختلال توزارنها.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن تمكن أهالي قرية السواهجة، من إنتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما تقيم بنفس القرية، من داخل المجري المائي، وتم نقلها لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة.

وأفادت التحريات الأولية، بسقوط الفتاة أثناء جلوسها علي حافة البحر اليوسفي لغسيل الأواني المنزلية بعد اختلال توازنها، وتواصل إدارة البحث إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.