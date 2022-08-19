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اليوم.. افتتاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو بحضور سفراء وفنانين

الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:34 ص
اليوم.. افتتاح مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو بحضور سفراء وفنانين مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ينطلق اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو في دورته الأولى، وذلك وسط تغطية إعلامية من كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية وبحضور عدد من السفراء والفنانين والبلوجرز.
 
وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو عن تأكيد سفراء 9 دول حتى الآن حضور حفل الافتتاح اليوم الجمعة، وهم سفراء دول نيوزيلاند وروسيا وإندونيسيا والفلبين وسيريلانكا والسعودية والهند ونيجيريا والأردن بالإضافة إلى بعض الفنانين.
 
وتشهد محافظة الإسماعيلية، في الخامسة عصر اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان المانجو في دورته الأولى، وذلك وسط تغطية إعلامية من كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية وبحضور عدد من السفراء والفنانين والبلوجرز.
 
ومن المقرر أن ينطلق "ديفليه" المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة القديم، بشارع محمد على حتى الوصول إلى منطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6. 
 
كما يقام معرض لبيع المانجو الإسماعيلاوي ويستمر لمدة يومين ويقوم المعرض ببيع المانجو بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من المانجو الذي تشتهر به محافظة الإسماعيلية.
 
وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية أكد أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيًا باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الاسماعيلية والذي يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المزرعه بالمحافظة، حيث تستحوذ محافظة الإسماعيلية علي ثلث المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية. 
 
وأعلنت محافظة الإسماعيلية رسميا تنظيم أماكن لعرض جميع أصناف المانجو في الحديقة المفتوحة المجاورة لنادي الجولف في منطقة نمرة 6 والتنسيق مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية لإقامة منافذ للبيع بسعر الجملة فقط خلال يومي المهرجان وأكدت الغرفة التجارية رسميا إقامة 4 منافذ أخرى داخل المدينة في منطقة الغابة وحي السلام ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد.
 
ووجه اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة إقامة منافذ بكافة مراكز ومدن المحافظة خلال فترة المهرجان تضم جميع أنواع المانجو وبأسعار الجملة، والتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق أسبوع مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2022 في كافة فنادق مصر السياحية في نفس موعده في الإسماعيلية.
 
وتعد محافظة الاسماعيلية الأولى من حيث إنتاج ثمار المانجو، وبدأت حصاد محصول المانجو فى الإسماعيلية أواخر شهر يوليو الماضى وتستمر علي ستمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تشهد الأسواق المصرية توافر جميع انواع المانجو باسعار مناسبة، مع ارتفاع نسبة التصدير للخارج إلى الدول العربية والأوروبية، كما وجه المحافظ بضرورة توفير المانجو لكافة دور الرعاية والايتام  خلال فترة المهرجان.
 
ن.
  مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو (10)
مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو
 
مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو (12)مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو
 
مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو (6)مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو

 

مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو (8)مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو

 

مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو (9)مهرجان الإسماعيلية الأول للمانجو

 

 


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