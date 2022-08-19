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الولايات المتحدة تعتزم منح أوكرانيا مساعدات مالية إضافية بـ800 مليون دولار

الجمعة، 19 أغسطس 2022 08:44 ص
الولايات المتحدة تعتزم منح أوكرانيا مساعدات مالية إضافية بـ800 مليون دولار الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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أفادت مصادر أمريكية باستعداد إدارة الرئيس جو بايدن لتخصيص نحو 800 مليون دولار كمساعدة إضافية لضمان أمن أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يستخدم صلاحياته فيما يخص الحد من الأسلحة والتي تسمح له بالسماح بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تخصيص هذه المساعدات المالية الجديدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" منذ 10 أيام عن إعداد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار. وتضم هذه الحزمة من المساعدات صواريخ "جافلين، والذخائر لأنظمة "HIMARS" الصاروخية وأنظمة "NASAMS" للدفاع الجوي.

وقالت الوزارة إن قيمة المساعدات المالية لأوكرانيا بلغت 9,8 مليار دولار منذ بداية عمل إدارة الرئيس بايدن، و11,8 مليار دولار – منذ عام 2014.

 


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