المحافظون يعتمدون نتيجة الدور الثانى لـ الشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد مرعى

اعتمد عدد من المحافظين نتائج الدور الثاني فى الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات، وذلك عقب إجراء امتحانات الدور الثانى، وتَقدَّم المحافظون بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية مُتمنين لهم مستقبلا واعدا، مُثمِّنين جهود مديريات التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن دخول امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، حيث يحصل الطالب على 50% فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول ، مضيفة أن الطالب الذى سوف يسمح له بدخول امتحانات الدور الثاني من رسب فى مادتين فأقل أما من رسب فى أكثر من مادتين يبقى للاعادة للعام الدراسى المقبل.

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

فى الإسماعيلية اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أول أمس الأربعاء نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022، بنسبة نجاح 81.25% من إجمالي عدد الحاضرين.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصمِّ و ضعاف السمع بنسبة 100% و الإعدادية المهنية بنسبة 55%، يذكر أن عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول و الثاني قد بلغ 27827 طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحاضرين 26896طالب وطالبة، وقد نجح 26528 طالبا وطالبة خلال الدورين الأول والثانى وبذلك تصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.33% من إجمالي المتقدمين لهذا العام و 98.64%من إجمالي الحضور.

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بنسبة نجاح 80.31%

وفى المنوفية اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثانى 2022 بنسبة نجاح 80.31 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل، ومن جانبها، صرحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 24 ألفا و890 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 17 ألفا و711 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2022 ، وبلغ عدد المتقدمين 1365 طالبا، وعدد الحاضرين والناجحين 874 طالبا، وكذلك نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 75%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 66.67 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 3 طلاب والحاضرين والناجحين طالبان.

محافظ القليويبة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.42%

وفى القليوبية اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة بنجاح 93.42% للطلاب النظاميين، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حيث تقدم للامتحان الدور الثاني 30658 حضر منهم 26093 ونجح منهم 24375 طالبًا وطالبة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية الدور الأول والثاني عدد 115480 طالبًا وطالبة حضر منهم 114682 نجح منهم 83882 ناجح دور أول و24375 دور ثاني، وبذلك بلغ عدد الناجحين فى الدورين معا 108257 بنسبة بنجاح 93.42%.

اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد بنسبة نجاح 91.93%

اعتمد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العام الدراسى 2021_ 2022م بنسبة نجاح بلغت 91.93%، معربا عن خالص التهنئة وأصدق الأمنيات لأولياء الأمور والطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لرئيس للجنة الكنترول بالمديرية وجميع أعضائها للجهد المبذول بالدورين الأول والثانى لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة وإعطاء كل طالب حقه.

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة 90.54% والمهنية 100%

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بنسبة 90.54% ، تقدم للامتحانات 12 ألفا و554 طالبا وطالبه، نجح منهم 11 ألفا و367 طالبا وطالبة، وجاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الدور الثاني للإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية القسم المهني بنسبة 100%.

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/2022.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2234 طالبا وطالبة حضر منهم 20826 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 94.87%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأداء الامتحان 900 طالب وطالبة حضر منهم 628 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.21%.

محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.7%

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة بنجاح 80.74% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 19471طالبًا وطالبة، حضر منهم 16964، نجح منهم 13696، فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثانى لطلبة المنازل 84.57%، حيث تقدم للامتحان 443 حضر منهم 350 ونجح منهم 296 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، والذي أوضح أن النسبة العامة للنجاح بلغت فى الدورين "الأول والثاني" "90.55%" للطلبة النظاميين" بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل 84.7% للدورين.

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بنسبة نجاح 85.8%

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 م، بنسبة نجاح 85.8%، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثاني 116 ألفا و903 طلاب وطالبات، بنسبة نجاح 98 %، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 16 ألفا و356 طالبا وطالبة نجح منهم 14.038 طالب، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الدقهلية المتقدمين للامتحانات في الفصل الدراسي الأول والثاني 119 ألفا و292 طالبا وطالبة نجح منهم 116 ألفا و903 بنسبة نجاح 98 %.

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2021/2022 بنسبة نجاح 98.71%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالبا وطالبة، حضر الامتحانات 29362 نجح منهم 28392 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت "المحافظ" أيضاً نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.7% للدورين معاً، ومن جانبه،، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم ان امتحانات الدور الثانى انعقدت فى الفترة من 24 وحتى 28 يوليو الماضى، مشيراً إلى انه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و مديرية التربية والتعليم بدمياط.

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة 70%

اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 70 %، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 86.2%.

وجاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان، والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية"، وكانت نسبة النجاح بها 100%، وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدا على الاهتمام بالعملية التعليمية فى مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء.

ومن جانبه، أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات فى الدور الثانى بلغ 1720 طالبا وطالبة، حيث حضر الامتحان 1417 طالبا وطالبة، ونجحوا جميعا فى الامتحانات بنسبة نجاح بلغت 1005، بينما بلغ عدد الغائبين 303 طلاب.