الفرصة الأخيرة.. اليوم انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

يُغلق اليوم باب اختبار القدرات بجامعة الأزهر وتسجيل الطلاب الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة تسجيل الطلاب الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.