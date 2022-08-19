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الفرصة الأخيرة.. اليوم انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:00 ص
الفرصة الأخيرة.. اليوم انتهاء التسجيل لأداء اختبارات القدرات بجامعة الأزهر الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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يُغلق اليوم باب اختبار القدرات بجامعة الأزهر وتسجيل الطلاب الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.
 
وأكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة تسجيل الطلاب الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.
 
وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.

 


اختبار القدرات

جامعة الازهر

الازهر الشريف

تسجيل القدرات

اليوم السابع بلس

الثانوية الازهرية



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