جاءت تصريحات "وانج" خلال مؤتمر صحفي يومي ردا على ما قاله مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والباسيفيك دانييل كريتنبرينك بشأن رد فعل الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وقال وانج: "فيما يتعلق بزيارة بيلوسي الاستفزازية إلى منطقة تايوان الصينية، فإن سياق الأحداث وسببها ومسارها أمور واضحة تماما".



وأضاف أن الولايات المتحدة هي من تراجعت عن الوفاء بالتزامها بمبدأ صين واحدة، وقوضت سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وليس العكس.



وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن قادة الولايات المتحدة هم الذين ذهبوا إلى تايوان لدعم الأنشطة الانفصالية لما يسمى "استقلال تايوان"، وليس الصينيون هم الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة لدعم "استقلال" ألاسكا.



وشدد المتحدث على أن رد فعل الصين الحازم على الاستفزاز الأمريكي منطقي ومشروع ومبرر، وقد تم تفهمه ودعمه على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي.



ووجه وانج حديثه إلى الجانب الأمريكي قائلا إن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو العودة إلى الالتزام بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ومبدأ صين واحدة، بدلا من التنصل من المسئولية وتجاهل اللوم، ناهيك عن التصرف بتهور لخلق أزمة أكبر.



وأضاف "مصممون بحزم على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة وسلامة أراضينا.. نحث الجانب الأمريكي على عدم الخطأ في التقدير بشأن هذا الأمر".