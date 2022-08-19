اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:15 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم بالمحلة الكبرى‎‎

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:12 م
السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم بالمحلة الكبرى‎‎ حريق
الغربية محمد طارق

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تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الغربية، من السيطرة علي حريق هائل نشب داخل إحدي المطاعم بشارع نعمان الأعصر بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، وذلك قبل امتداده إلى المساكن المجاورة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع نعمان الأعصر بمدينة المحلة الكبري، بنشوب حريق هائل داخل إحدى المطاعم الشهيرة بالمنطقة، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى المحال والمساكن المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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الغربية

اخبار الغربية



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