اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 07:49 ص
أكرم القصاص
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إغلاق 17 ورشة و23 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الخميس، 18 أغسطس 2022 07:09 ص
إغلاق 17 ورشة و23 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة غلق محال تجارية - أرشيفية
الغربيـة - عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، وتم غلق 17 ورشة و23 محلا تجاريا، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية 12 محلا، كما تم رفع 4 لمبات فئة 500 وات من الشوارع لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

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