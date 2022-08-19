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السيطرة على حريق أتوبيس ركاب على طريق شرم الشيخ دون إصابات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:12 م
السيطرة على حريق أتوبيس ركاب على طريق شرم الشيخ دون إصابات حريق أتوبيس - أرشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء، من السيطرة على حريق اندلع في أتوبيس محمل بالركاب أثناء سيره على طريق شرم الشيخ الدولي دون أي إصابات بين الركاب.

تلقى اللواء شريف عبد الرؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا باشتعال النيران في أتوبيس يحمل 50 راكبا وفي طريقه إلى مدينة شرم الشيخ ما أسفر عن احتراقه بالكامل دون إصابات.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بجنوب، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات حيث تمكن الركاب من النزول من الأتوبيس قبل أن تتمكن منه النيران حيث لم يصب أي أحد من الركاب وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف.

ودفعت قوات الحماية المدينة سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، إلا أن النيران تمكنت من احتراق الأتوبيس بالكامل.

 

 


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